Важнейшую подстанцию разнесли под Киевом: Украину ждет тотальный блэкаут?

Мощный прилет пришелся по подстанции в Киевской области. Где начались перебои со светом, сколько подобных объектов уничтожено на этой неделе, правда ли Украину ждет тотальный блэкаут?

Когда нанесли удар по подстанции в Славутиче

Украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников ВС РФ по критической инфраструктуре обесточен город Славутич Киевской области.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что взрывы в Славутиче прогремели в 16:35.

«Плохие сегодня новости. Получили попадание в подстанцию 330 кВ. Место без электропитания. Последствия уточняются. Пожарные работают над ликвидацией возгораний. Мы собираемся перейти на другие источники, время уточняется. Водоканал ограничил работу, вода будет по часам, следите за объявлениями. Системы связи запитаем», — объявил мэр Славутича Юрий Фомичев.

Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

«Есть серьезные повреждения, с которыми связаны отключения света в разных районах области. Речь не о превентивных мерах!» — объявили в «Черниговоблэнерго».

В 16:50 «Хроники Гераней» отметили еще одну группу российских БПЛА по пути к Славутичу, вскоре последовали взрывы.

«Гори, гори ясно!», «Разнесли еще одну важнейшую подстанцию. Теперь Украину ждет тотальный блэкаут», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько электроподстанций уничтожили на Украине в последние дни

По сообщениям украинских властей и мониторинговых Telegram-каналов, на текущей неделе ВС РФ нарастили число прицельных ударов по электроподстанциям на Украине. «Венцом» этих ударов стало разрушение крупнейшей ТЭЦ-5 под Харьковом, из-за чего без света осталось более 700 тысяч абонентов.

Кроме того, под ударами оказались подстанции 330 кВ в Конотопе (Сумская область) и тяговая подстанция в Бобровицах (Черниговская область), по которой били две ночи подряд. В Покровском (Днепропетровская область) был уничтожен пункт управления подстанцией 150 кВ. Кроме того, предположительно, удар БПЛА «Герань-2» уничтожил подстанцию около рынка Барабашово в Харькове. Еще одна подстанция была уничтожена в Носовке (Черниговская область).

Ранее была разрушена подстанция 330 кВ в Нежине (Черниговская область), которую атаковали сразу 14 «Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Крупнейшую ТЭЦ-5 в Харькове сровняли с землей: удары по Украине 1 октября

НПЗ под Ярославлем сгорел после удара БПЛА? Как ВСУ атакуют РФ 1 октября

Украина не переживет зиму? Прогноз погоды, когда будут экстремальные морозы