Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 19:29

Важнейшую подстанцию разнесли под Киевом: Украину ждет тотальный блэкаут?

Фото: Социальные сети

Мощный прилет пришелся по подстанции в Киевской области. Где начались перебои со светом, сколько подобных объектов уничтожено на этой неделе, правда ли Украину ждет тотальный блэкаут?

Когда нанесли удар по подстанции в Славутиче

Украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников ВС РФ по критической инфраструктуре обесточен город Славутич Киевской области.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что взрывы в Славутиче прогремели в 16:35.

«Плохие сегодня новости. Получили попадание в подстанцию 330 кВ. Место без электропитания. Последствия уточняются. Пожарные работают над ликвидацией возгораний. Мы собираемся перейти на другие источники, время уточняется. Водоканал ограничил работу, вода будет по часам, следите за объявлениями. Системы связи запитаем», — объявил мэр Славутича Юрий Фомичев.

Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

«Есть серьезные повреждения, с которыми связаны отключения света в разных районах области. Речь не о превентивных мерах!» — объявили в «Черниговоблэнерго».

В 16:50 «Хроники Гераней» отметили еще одну группу российских БПЛА по пути к Славутичу, вскоре последовали взрывы.

«Гори, гори ясно!», «Разнесли еще одну важнейшую подстанцию. Теперь Украину ждет тотальный блэкаут», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько электроподстанций уничтожили на Украине в последние дни

По сообщениям украинских властей и мониторинговых Telegram-каналов, на текущей неделе ВС РФ нарастили число прицельных ударов по электроподстанциям на Украине. «Венцом» этих ударов стало разрушение крупнейшей ТЭЦ-5 под Харьковом, из-за чего без света осталось более 700 тысяч абонентов.

Кроме того, под ударами оказались подстанции 330 кВ в Конотопе (Сумская область) и тяговая подстанция в Бобровицах (Черниговская область), по которой били две ночи подряд. В Покровском (Днепропетровская область) был уничтожен пункт управления подстанцией 150 кВ. Кроме того, предположительно, удар БПЛА «Герань-2» уничтожил подстанцию около рынка Барабашово в Харькове. Еще одна подстанция была уничтожена в Носовке (Черниговская область).

Ранее была разрушена подстанция 330 кВ в Нежине (Черниговская область), которую атаковали сразу 14 «Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Крупнейшую ТЭЦ-5 в Харькове сровняли с землей: удары по Украине 1 октября

НПЗ под Ярославлем сгорел после удара БПЛА? Как ВСУ атакуют РФ 1 октября

Украина не переживет зиму? Прогноз погоды, когда будут экстремальные морозы

Киевская область
герани
блэкаут
новости
удары по Украине
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.