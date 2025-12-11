Венгрия публично унизила ЕС перед заседанием по Украине во Львове

Венгрия отказалась участвовать в выездном заседании Совета министров стран Евросоюза во Львове, заявил министр республики по делам ЕС Янош Бока в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что Будапешт не намерен поддерживать «политическое шоу».

Это политическое шоу, в котором венгерское правительство не хочет ассистировать. Венгерские избиратели ясно выразили свое мнение, — отметил Бока.

Министр добавил, что Будапешт будет придерживаться прежней позиции по финансовой и политической поддержке Киева. Он подчеркнул, что Венгрия также против членства Украины в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не поднимает вопрос о коррупции на Украине из-за аналогичных проблем в Брюсселе. Он также возложил ответственность за значительный ущерб Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан между тем отметил, что ЕС готовится начать войну с Россией к 2030 году, приняв в состав объединения Украину. По его словам, над небом Европы сгущаются темные тучи.