Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:09

Венгрия публично унизила ЕС перед заседанием по Украине во Львове

Венгрия бойкотировала заседание Совета ЕС по Украине из-за политизации

Янош Бока Янош Бока Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Венгрия отказалась участвовать в выездном заседании Совета министров стран Евросоюза во Львове, заявил министр республики по делам ЕС Янош Бока в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что Будапешт не намерен поддерживать «политическое шоу».

Это политическое шоу, в котором венгерское правительство не хочет ассистировать. Венгерские избиратели ясно выразили свое мнение, — отметил Бока.

Министр добавил, что Будапешт будет придерживаться прежней позиции по финансовой и политической поддержке Киева. Он подчеркнул, что Венгрия также против членства Украины в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не поднимает вопрос о коррупции на Украине из-за аналогичных проблем в Брюсселе. Он также возложил ответственность за значительный ущерб Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан между тем отметил, что ЕС готовится начать войну с Россией к 2030 году, приняв в состав объединения Украину. По его словам, над небом Европы сгущаются темные тучи.

Венгрия
Украина
Евросоюз
Львов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей
Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку
Путин выступил с важным заявлением о пенсиях в России
Наступление ВС РФ на Харьков 11 декабря: заруба под Купянском, бегство ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.