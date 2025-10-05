Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 08:25

Во Львове прекратилось движение общественного транспорта после взрывов

Львов, Украина

В украинском Львове после взрывов остановился общественный транспорт, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Общественный транспорт во Львове пока не выходит на маршруты, — написал он.

При этом ночью Садовой предупреждал о взрывах во Львове. Они раздались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

Ранее украинские власти информировали, что в результате удара беспилотников ВС РФ по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь заявил, что удар ВС РФ по подстанции в украинском Славутиче является зеркальным ответом на атаки украинских войск, в том числе регулярные обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, это предельно ясный сигнал для властей в Киеве. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Львов
Украина
транспорт
взрывы
