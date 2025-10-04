Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 23:36

В Запорожье прогремела серия взрывов

На подконтрольной ВСУ территории города Запорожье были зафиксированы мощные взрывы, передает украинское информагентство «Укринформ». Инцидент произошел во время действия объявленной сирены воздушной тревоги.

В Запорожье слышны взрывы, — говорится в сообщении.

Между тем Минобороны России информировало об освобождении Вербового в среду, 1 октября. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение сквозь оборону противника.

Ранее стало известно, что в течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов. Наибольшее количество из них взято на территории Донецкой Народной Республики.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что западные страны устали финансировать боевые действия на Украине и пытаются скрыть свое слабое положение громкими высказываниями в адрес России. По его словам, такие заявления, как призыв главы Министерства обороны Британии Джона Хили к российскому лидеру Владимиру Путину, отражают усталость и неспособность Запада диктовать условия.

взрывы
Запорожье
ВСУ
Украина
