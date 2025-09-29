Западные страны устали финансировать боевые действия на Украине и пытаются скрыть свое слабое положение громкими высказываниями в адрес России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такие заявления, как призыв главы Министерства обороны Британии Джона Хили к российскому лидеру Владимиру Путину, отражают усталость и неспособность Запада диктовать условия.

Не министру обороны Великобритании давать какие-то советы и команды нашему президенту и резюмировать, победим мы или нет. Для этого надо иметь определенный статус и знания. Мы уже сами решим, когда нам прекращать [СВО], а когда нет. В этих словах все-таки есть элемент слабости. Они пытаются скрасить свое унизительное положение. Пусть скрашивают, еще раз повторяю: диктовать условия будет Россия — как страна-победитель. Все жалкие возгласы говорят о том, что они устали. Устали платить за оружие США, которое нужно передавать Украине. Устали от этих провокаций, которые сами себе устраивают и которые ни к чему не приводят, кроме насмешливых комментариев даже в собственных странах, — пояснил Колесник.

По его словам, инциденты, подобные подрыву «Северного потока — 2» или неубедительным действиям с дронами, лишь подчеркивают слабость западной стратегии. Также парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров для урегулирования украинского конфликта.

Какие еще могут быть провокации после подрыва «Северного потока — 2» возле датского острова Борнхольм? Что еще на Западе могут придумать? Эти пенопластовые дроны, лежащие вдоль дороги, какие-то самолеты, которые то ли залетали, то ли не залетали, — провокации какие-то не провоцирующие. Они не могут соорудить ничего внятного. Что касается переговоров, наша страна никогда не отказывалась от них. Президент Путин говорил, что мы открыты к диалогу. Пожалуйста, приходите, излагайте свое видение. Хотя бы чтобы было от чего оттолкнуться, — резюмировал Колесник.

Ранее Хили обратился к Путину с призывом завершить конфликт на Украине. По его мнению, уже было проведено достаточно переговоров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто до этого заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании кризиса на Украине. По его словам, Венгрия продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру.