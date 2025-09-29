Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:22

«Жалкие возгласы»: депутат о послании главы Минобороны Британии Путину

Депутат Колесник: Запад устал оплачивать боевые действия на Украине

Джон Хили Джон Хили Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны устали финансировать боевые действия на Украине и пытаются скрыть свое слабое положение громкими высказываниями в адрес России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такие заявления, как призыв главы Министерства обороны Британии Джона Хили к российскому лидеру Владимиру Путину, отражают усталость и неспособность Запада диктовать условия.

Не министру обороны Великобритании давать какие-то советы и команды нашему президенту и резюмировать, победим мы или нет. Для этого надо иметь определенный статус и знания. Мы уже сами решим, когда нам прекращать [СВО], а когда нет. В этих словах все-таки есть элемент слабости. Они пытаются скрасить свое унизительное положение. Пусть скрашивают, еще раз повторяю: диктовать условия будет Россия — как страна-победитель. Все жалкие возгласы говорят о том, что они устали. Устали платить за оружие США, которое нужно передавать Украине. Устали от этих провокаций, которые сами себе устраивают и которые ни к чему не приводят, кроме насмешливых комментариев даже в собственных странах, — пояснил Колесник.

По его словам, инциденты, подобные подрыву «Северного потока — 2» или неубедительным действиям с дронами, лишь подчеркивают слабость западной стратегии. Также парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров для урегулирования украинского конфликта.

Какие еще могут быть провокации после подрыва «Северного потока — 2» возле датского острова Борнхольм? Что еще на Западе могут придумать? Эти пенопластовые дроны, лежащие вдоль дороги, какие-то самолеты, которые то ли залетали, то ли не залетали, — провокации какие-то не провоцирующие. Они не могут соорудить ничего внятного. Что касается переговоров, наша страна никогда не отказывалась от них. Президент Путин говорил, что мы открыты к диалогу. Пожалуйста, приходите, излагайте свое видение. Хотя бы чтобы было от чего оттолкнуться, — резюмировал Колесник.

Ранее Хили обратился к Путину с призывом завершить конфликт на Украине. По его мнению, уже было проведено достаточно переговоров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто до этого заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании кризиса на Украине. По его словам, Венгрия продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру.

Владимир Путин
Великобритания
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.