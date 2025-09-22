В Венгрии заявили об утрате иллюзий в отношении ООН и Украины Сийярто: ООН не справляется с урегулированием кризиса на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании кризиса на Украине. В соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что Венгрия продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру.

Обычно Генассамблея ООН могла бы дать надежду на мир, но, видя эскалацию событий и провоенные позиции, мы не питаем никаких иллюзий. Однако это ни в коем случае не означает, что мы не должны делать все возможное, чтобы Генассамблея ООН приблизила нас к делу мира, — написал Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия поддержит все инициативы, приближающие мир. Но Будапешт отвергнет все, что создает риск эскалации, предупредил он.

Ранее Сийярто заявил, что глава Госдепа США Марко Рубио заверил венгерские власти в том, что американский лидер Дональд Трамп будет продолжать усилия по урегулированию кризиса на Украине до достижения мира. По его словам, президент Соединенных Штатов дал обещание не сдаваться.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина готова согласиться на заморозку боевых действий на нынешних позициях, если получит гарантии своей безопасности. Он добавил, что необходимая основа для таких договоренностей уже есть, и теперь важно воплотить их в жизнь.