В США заявили, что Украина готова заморозить линию фронта

Украина показала готовность пойти на сделку и заморозить текущую линию фронта при условии получения гарантий безопасности, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. По его словам, основа для договоренностей существует, главное теперь — реализовать их, приводит слова политика Fox Business.

Украина доказала и продемонстрировала, что готова заключить сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности, — считает он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров информировал о готовности России проявить гибкость по ряду пунктов урегулирования ситуации на Украине. Он уточнил, что соответствующие предложения были сделаны американским президентом Дональдом Трампом после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.