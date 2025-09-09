Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 22:58

В США заявили, что Украина готова заморозить линию фронта

Постпред Уитэкер: Киев готов заморозить линию фронта ради гарантий безопасности

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украина показала готовность пойти на сделку и заморозить текущую линию фронта при условии получения гарантий безопасности, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. По его словам, основа для договоренностей существует, главное теперь — реализовать их, приводит слова политика Fox Business.

Украина доказала и продемонстрировала, что готова заключить сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности, — считает он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров информировал о готовности России проявить гибкость по ряду пунктов урегулирования ситуации на Украине. Он уточнил, что соответствующие предложения были сделаны американским президентом Дональдом Трампом после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Украина
США
СВО
НАТО
