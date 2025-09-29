Министр обороны Британии оставил послание Путину

Глава Министерства обороны Британии Джон Хили обратился к главе России Владимиру Путину с призывом завершить конфликт на Украине, передает Sky News. По его мнению, уже было проведено достаточно переговоров.

Достаточно переговоров. Согласитесь на мир, — сказал Хили.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинский конфликт закончится как Первая мировая война. По его мнению, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией. По словам дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.

До этого венгерский министр подчеркнул, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что Будапешт продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру. Но Венгрия отвергнет все, что создает риск эскалации, предупредил он.