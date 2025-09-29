Украинский конфликт закончится как Первая мировая война, заявил CNN министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его мнению, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия.

Скорее всего, эта [ситуация] закончится так же, как и Первая мировая, — сказал Сикорский.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил надежду, что после завершения специальной военной операции жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей не будут ощущать угрозу со стороны соседних территорий. Он отметил, что если останутся милитаризованные украинские регионы с населением, которое воспринимает их как врагов, то это будет неизбежно сказываться на местных жителях.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что, пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией. По словам дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.