Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:41

В Польше раскрыли сценарий окончания украинского конфликта

Сикорский: украинский конфликт закончится как Первая мировая война

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский конфликт закончится как Первая мировая война, заявил CNN министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его мнению, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия.

Скорее всего, эта [ситуация] закончится так же, как и Первая мировая, — сказал Сикорский.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил надежду, что после завершения специальной военной операции жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей не будут ощущать угрозу со стороны соседних территорий. Он отметил, что если останутся милитаризованные украинские регионы с населением, которое воспринимает их как врагов, то это будет неизбежно сказываться на местных жителях.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что, пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией. По словам дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.

Радослав Сикорский
Польша
СВО
Первая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.