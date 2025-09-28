Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 09:17

Аксенов высказал мнение о будущем Донбасса после завершения СВО

Аксенов: ощущение врага по соседству исчезнет после окончания спецоперации

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью ТАСС выразил надежду, что после завершения специальной военной операции жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей не будут ощущать угрозу со стороны соседних территорий. Он отметил, что если останутся милитаризованные украинские регионы с населением, которое воспринимает их как врагов, то это будет неизбежно сказываться на местных жителях.

Жители, проживающие на освобожденных территориях, будут понимать, что за границей враг. Хочется верить, что такого ощущения не будет. К сожалению, пройден горький путь, и это не наша вина, и лидер наш правильно сказал: мы действовали исключительно с точки зрения благородства и справедливости, защиты людей, — высказался крымский глава.

Ранее Аксенов заявил, что диалоги между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом создают новые возможности для Крымского полуострова. Он отметил, что между лидерами формируются крепкие рабочие отношения, что, по его мнению, положительно скажется на будущем региона.

Кроме того, крымский глава сообщил, что перебои с бензином марки АИ-92 в регионе будут устранены в течение двух недель. По его словам, заправочные станции уже в ближайшие два дня получат достаточное количество топлива. Возникшие трудности связаны с уменьшением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах, отметил он.

