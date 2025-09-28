Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 07:40

Глава Крыма рассказал, почему рад контактам Путина и Трампа

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открывает новые перспективы для Крымского полуострова, заявил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, между политиками выстраиваются качественные рабочие отношения.

Я как гражданин России радуюсь, что у нашего лидера выстраиваются с американским президентом рабочие отношения, которые направлены на урегулирование конфликта и в целом на восстановление отношений. Для нас тоже это новое окно возможностей, — отметил он.

Аксенов добавил, что при экс-президенте Штатов Джо Байдене политика была деструктивной. Из-за решений предыдущего главы Белого дома отношения между США и Россией стремительно ухудшались, что очень плохо, учитывая, что на данный момент это две ведущие страны мира, пояснил он.

Ранее глава парламента республики Владимир Константинов предположил, что визит американского лидера Трампа в Крым помог бы ему лично разобраться в событиях 2014 года. В беседе на Восточном экономическом форуме он с иронией попросил передать Трампу приглашение в Крым при встрече.

Также Константинов выразил мнение, что сегодня события «крымской весны» оцениваются иначе, чем в 2014 году: многим они кажутся примерными и полезными для всего мира. Тогда многим казалось, что эти действия были чрезмерно радикальными, однако их нельзя было критиковать с юридической точки зрения, рассудил он.

