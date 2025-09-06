Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы ему лично разобраться в событиях 2014 года, предположил глава парламента республики Владимир Константинов. В беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме он с иронией попросил передать Трампу приглашение в Крым при встрече.

Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу. Он понял бы, кто такой Зеленский на самом деле. И все стало бы на свои места, было бы полезно точно для него, — сказал Константинов.

Также Константинов выразил мнение, что сегодня события «крымской весны» оцениваются иначе, чем в 2014 году: многим они кажутся примерными и полезными для всего мира. Тогда многим казалось, что эти действия были чрезмерно радикальными, однако их нельзя было критиковать с юридической точки зрения, отметил он.

До этого он выразил мнение, что включение Крыма в состав Украины при распаде СССР стало результатом политико-правового недоразумения. По словам главы парламента республики, полуостров никогда не был украинским ни в правовом, ни в ментальном отношении.