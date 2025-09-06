Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 19:58

Трампа пригласили в Крым

Константинов: Трампу полезно приехать в Крым и увидеть все самому

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы ему лично разобраться в событиях 2014 года, предположил глава парламента республики Владимир Константинов. В беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме он с иронией попросил передать Трампу приглашение в Крым при встрече.

Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу. Он понял бы, кто такой Зеленский на самом деле. И все стало бы на свои места, было бы полезно точно для него, — сказал Константинов.

Также Константинов выразил мнение, что сегодня события «крымской весны» оцениваются иначе, чем в 2014 году: многим они кажутся примерными и полезными для всего мира. Тогда многим казалось, что эти действия были чрезмерно радикальными, однако их нельзя было критиковать с юридической точки зрения, отметил он.

До этого он выразил мнение, что включение Крыма в состав Украины при распаде СССР стало результатом политико-правового недоразумения. По словам главы парламента республики, полуостров никогда не был украинским ни в правовом, ни в ментальном отношении.

Крым
Владимир Константинов
Дональд Трамп
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Цена лососевой икры взлетела на 41%
Трампа пригласили в Крым
МЧС объявило о ликвидации природного пожара в Крыму
Американец услышал странный шум и обнаружил незваного гостя в подвале
«Армия Евросоюза» заходит на Украину? Правда ли это, что сказал Гончаренко
Невеста устроила погоню за своим украденным автомобилем с платьем внутри
МВД бьет тревогу из-за опасной тенденции в Telegram
Кадыров назвал улицу в Грозном в честь героя СВО Абачева
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 6 сентября, в чем ее обвинили
В Госдуме раскрыли, могут ли россияне хранить книги иноагентов
Люк Бессон честно высказался о работе с Александром Петровым
NYТ: афганские службы спасали после землетрясения только мужчин
Норвегия снизила предельный уровень цен на российскую нефть
На Западе заметили курьез в рядах «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.