«Политическое недоразумение»: в Крыму отреклись от украинского прошлого

Включение Крыма в состав Украины при распаде СССР стало результатом политико-правового недоразумения, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, полуостров никогда не был украинским ни в правовом, ни в ментальном отношении.

Ни в правовом плане, ни в ментальном Крым никогда не был украинским. Оказавшись в составе УССР в результате политико-правового недоразумения, мы механически были включены в состав Украины [при распаде СССР], — отметил он.

Глава парламента подчеркнул, что крымчане не приняли такое положение дел. По его словам, в 2014 году местные жители исправили геополитическую ошибку, вернув полуостров в состав России.

Крым вернулся в Россию в марте 2014 года по итогам референдума. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав РФ.

Ранее Константинов заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок, обоснованный положениями Конституции, выглядит неубедительным. По его мнению, политик использует главный документ страны в личных целях, чтобы удержать власть любым путем.