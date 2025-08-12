Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 12:41

В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках

Константинов назвал неубедительным отказ Зеленского от уступок из-за конституции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/IMAGO/Pool/dts/Global Look Press

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от территориальных уступок, обоснованный положениями конституции Украины, выглядит неубедительным, считает спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, Киев использует главный документ страны в личных целях, передает РИА Новости.

Ссылка на конституцию Украины, которую Зеленский, видимо, не открывал никогда, выглядит неубедительно, но забавно. Киевский режим использует в личных целях и спекулирует положениями конституции, чтобы удержать власть любым путем, — полагает Константинов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о территориальных вопросах. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа, «слишком далека от Украины».

Россия
Крым
Владимир Константинов
уступки
Украина
Владимир Зеленский
