В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках Константинов назвал неубедительным отказ Зеленского от уступок из-за конституции

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от территориальных уступок, обоснованный положениями конституции Украины, выглядит неубедительным, считает спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, Киев использует главный документ страны в личных целях, передает РИА Новости.

Ссылка на конституцию Украины, которую Зеленский, видимо, не открывал никогда, выглядит неубедительно, но забавно. Киевский режим использует в личных целях и спекулирует положениями конституции, чтобы удержать власть любым путем, — полагает Константинов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о территориальных вопросах. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа, «слишком далека от Украины».