Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 20:43

«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского

Трамп выразил обеспокоенность территориальными притязаниями Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что его беспокоят высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями, — отметил Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа, «слишком далека от Украины».

Американский лидер между тем отметил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. Трамп подчеркнул, что Вашингтон допускает обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

Политолог Владимир Джаралла в свою очередь объяснил, что отказ Зеленского идти на территориальные уступки продиктован желанием сохранить власть. Это, уточнил эксперт, делает украинского лидера главной проблемой на пути разрешения военного конфликта.

Дональд Трамп
США
Украина
территории
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина
Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни
Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна
Минздрав возложил на работодателей новое обязательство
Недожаренная курица убила туриста на Канарских островах
В Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях
В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому
Судьбами бойцов ВСУ распоряжается Гайка
Назаров, Бурковский, Лавыгин, Кузьмина: где сейчас звезды сериала «Кухня»
На Камчатке произошло новое землетрясение
ЕС подготовил обращение к Трампу перед саммитом с Россией
Американский город сотряс мощный взрыв
В подвергшемся атаке ВСУ регионе ограничили работу мобильного интернета
«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского
Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией
Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России
«Выдумывают перемоги»: в России вскрыли вранье ВСУ об успехах на Сумщине
Россиянин выиграл в лотерею более 12 млн рублей и не пришел за деньгами
Мокрое дело: что предпринять, если затопили соседи?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.