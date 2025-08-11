«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что его беспокоят высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями, — отметил Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа, «слишком далека от Украины».

Американский лидер между тем отметил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. Трамп подчеркнул, что Вашингтон допускает обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

Политолог Владимир Джаралла в свою очередь объяснил, что отказ Зеленского идти на территориальные уступки продиктован желанием сохранить власть. Это, уточнил эксперт, делает украинского лидера главной проблемой на пути разрешения военного конфликта.