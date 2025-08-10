Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории

Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на территориальные уступки продиктовано желанием сохранить за собой власть, заявил в беседе с РИА Новости политолог Владимир Джаралла. По его словам, это делает украинского лидера главной проблемой на пути разрешения военного конфликта.

Зеленский выдвигает неприемлемые предложения. Правда, в итоге это играет против него. Возникает и укрепляется мнение, что главной проблемой становится именно он, а проблемы надо решать. Разными способами, — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Юрий Самонкин сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске пройдет без участия Зеленского. Он отметил, что переговоры будут посвящены в первую очередь российско-американским отношениям, а не кризису на Украине, поскольку мировая безопасность не может сводиться исключительно к украинской проблематике.

До этого историк Владислав Зубок выразил мнение, что выбор Аляски для предстоящих переговоров между Путиным и Трампом может нести символический смысл — смещение фокуса с Атлантического региона в сторону тихоокеанского пространства. Также, по словам эксперта, это может символизировать определенное дистанцирование от Европы.