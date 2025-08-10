Историк раскрыл тайный символизм встречи Путина и Трампа на Аляске

Выбор Аляски для предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом может нести символический смысл — смещение фокуса с Атлантического региона в сторону Тихоокеанского пространства, заявил РИА Новости историк Владислав Зубок. Также, по словам эксперта, это может символизировать определенное дистанцирование от Европы.

Мне кажется, что главная символическая нагрузка — это неожиданный разворот глобуса от Атлантики и Европы к Тихому океану и Азии. Кремль как бы говорит Трампу: «Тут между нами лишь 81 километр, и нас никто не разделяет». «Никто» — это Евросоюз, европейское НАТО, Великобритания. Но также и европейские нейтралы, которые сейчас и не нейтралы вовсе, — сказал историк.

Ранее стало известно, что в Киеве усиливается тревога в связи с планами Дональда Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным на Аляске без участия украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский, как утверждается, выразил серьезную обеспокоенность, узнав об исключении Киева из предстоящего диалога.

До этого депутат Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru сказал, что Трамп и Путин демонстрируют взаимное уважение как опытные переговорщики, имевшие дело с различными мировыми лидерами. Член Госдумы подчеркнул, что оба президента не испытывают страха перед предстоящими переговорами.