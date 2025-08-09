Стало известно, боится ли Трамп Путина на самом деле Депутат Вассерман: жизненный опыт позволит Путину и Трампу не бояться друг друга

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не боятся друг друга, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что оба политика обладают богатым опытом переговоров с самыми разными людьми.

Нет, Трамп не боится Путина. Боялся бы — не встречался бы. Они один раз уже встречались во время первого срока Трампа. И ничего. Они, на самом деле, оба имеют колоссальный опыт общения с разными людьми, что вряд ли хоть один из них хоть кого-нибудь боится, — добавил Вассерман.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и РФ встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к российскому государству. Также Аляска тесно связана со страной, напомнил депутат.

До этого сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.

Кроме того, украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.