Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 16:25

Стало известно, боится ли Трамп Путина на самом деле

Депутат Вассерман: жизненный опыт позволит Путину и Трампу не бояться друг друга

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не боятся друг друга, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что оба политика обладают богатым опытом переговоров с самыми разными людьми.

Нет, Трамп не боится Путина. Боялся бы — не встречался бы. Они один раз уже встречались во время первого срока Трампа. И ничего. Они, на самом деле, оба имеют колоссальный опыт общения с разными людьми, что вряд ли хоть один из них хоть кого-нибудь боится, — добавил Вассерман.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и РФ встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к российскому государству. Также Аляска тесно связана со страной, напомнил депутат.

До этого сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.

Кроме того, украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Дональд Трамп
Россия
Владимир Путин
переговоры
Аляска
СВО
США
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сильное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами
В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом
Захарова заявила о важной роли РФ в нормализации отношений Баку и Еревана
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.