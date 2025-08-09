Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 19:20

В Киеве нарастает паника из-за встречи Путина и Трампа на Аляске

FT: Зеленский встревожен решением Трампа встретиться с Путиным без его участия

В Киеве нарастает паника из-за решения президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины. По их словам, глава государства Владимир Зеленский был крайне «встревожен», узнав, что представителей Киева не пригласили на предстоящие консультации.

По данным FT, Зеленский, получив информацию о закрытых переговорах, немедленно начал экстренные консультации с европейскими лидерами. Как отмечают источники, президент Украины пытается сформировать единый фронт против любых потенциальных договоренностей, которые могут поставить под вопрос территориальную целостность страны.

Опасения украинского руководства связаны с тем, что Трамп, стремясь к быстрому разрешению конфликта, может пойти на признание российских позиций по Крыму, Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. В окружении Зеленского уже разрабатывают стратегию убеждения американского президента отказаться от подобных планов в пользу «более рационального» подхода.

Ранее стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

