В Киеве нарастает паника из-за встречи Путина и Трампа на Аляске FT: Зеленский встревожен решением Трампа встретиться с Путиным без его участия

В Киеве нарастает паника из-за решения президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины. По их словам, глава государства Владимир Зеленский был крайне «встревожен», узнав, что представителей Киева не пригласили на предстоящие консультации.

По данным FT, Зеленский, получив информацию о закрытых переговорах, немедленно начал экстренные консультации с европейскими лидерами. Как отмечают источники, президент Украины пытается сформировать единый фронт против любых потенциальных договоренностей, которые могут поставить под вопрос территориальную целостность страны.

Опасения украинского руководства связаны с тем, что Трамп, стремясь к быстрому разрешению конфликта, может пойти на признание российских позиций по Крыму, Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. В окружении Зеленского уже разрабатывают стратегию убеждения американского президента отказаться от подобных планов в пользу «более рационального» подхода.

Ранее стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.