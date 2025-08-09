Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 06:06

Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать»

Трамп заявил, что Зеленскому придется кое-что подписать

Дональд Трамп

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты допускают обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен. Это сложный вопрос, — отметил Трамп.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

Тем временем The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп испытывает раздражение из-за того, что ему не удается быстро достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По данным источника газеты, ситуация вызывает у американского лидера заметное недовольство уже на раннем этапе второго президентского срока.

