В США раскрыли причину озлобленности Трампа в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп испытывает раздражение из-за того, что ему не удается быстро достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным источника газеты, ситуация вызывает у американского лидера заметное недовольство уже на раннем этапе второго президентского срока.

В глубине души Трампа, по словам его помощников, злит его неспособность разрешить конфликт спустя 200 дней после начала второго президентского срока, — приводит издание слова собеседников.

Газета указывает, что в ближайшее время встреча главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным может стать «самым серьезным испытанием» для Трампа в сфере заключения соглашений с момента его возвращения на пост. Журналисты отмечают, что американский лидер постепенно приходит к выводу о необходимости комплексного подхода к решению украинского вопроса. Еще одной сложностью, по мнению WSJ, могут стать прямые переговоры с Путиным, так как у него есть солидный опыт общения с различными американскими лидерами и он показал, что способен отстаивать свою позицию.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.