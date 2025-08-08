Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:52

В США раскрыли причину озлобленности Трампа в вопросе Украины

WSJ: Трамп злится из-за невозможности быстро завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп испытывает раздражение из-за того, что ему не удается быстро достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным источника газеты, ситуация вызывает у американского лидера заметное недовольство уже на раннем этапе второго президентского срока.

В глубине души Трампа, по словам его помощников, злит его неспособность разрешить конфликт спустя 200 дней после начала второго президентского срока, — приводит издание слова собеседников.

Газета указывает, что в ближайшее время встреча главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным может стать «самым серьезным испытанием» для Трампа в сфере заключения соглашений с момента его возвращения на пост. Журналисты отмечают, что американский лидер постепенно приходит к выводу о необходимости комплексного подхода к решению украинского вопроса. Еще одной сложностью, по мнению WSJ, могут стать прямые переговоры с Путиным, так как у него есть солидный опыт общения с различными американскими лидерами и он показал, что способен отстаивать свою позицию.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

США
Дональд Трамп
Украина
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.