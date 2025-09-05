Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:12

В России заявили о переоценке событий «крымской весны»

Константинов: сейчас события «крымской весны» заиграли другими красками

Владимир Константинов Владимир Константинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

События «крымской весны» сейчас оцениваются иначе, чем в 2014 году: многим они кажутся примерными и полезными для всего мира, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда многим казалось, что эти действия были чрезмерно радикальными, однако их нельзя было критиковать с юридической точки зрения, отметил он.

События «крымской весны» совершенно стали по-другому оцениваться и какими-то совершенно другими красками. <...> Они показывают, как могут решаться такие региональные конфликты в случае, если они вообще возникают в таком виде, — высказался Константинов.

Ранее глава крымского парламента заявил, что отказ Украины идти на территориальные уступки равносилен геополитическому самоубийству. Так он прокомментировал заявление главы офиса президента страны Андрея Ермака о том, что Киев не готов к подобным шагам. Константинов отметил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса продолжаются, поэтому трудно отличить информационные вбросы от реальной позиции сторон.

Крым
Владимир Константинов
события
ВЭФ
