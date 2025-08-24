Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 12:09

«Геополитическое самоубийство»: в Крыму вынесли приговор Украине

Константинов: отказ Киева от территориальных уступок является самоубийством

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Отказ Украины идти на территориальные уступки представляет собой геополитическое самоубийство, заявил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов. Именно так он отреагировал на слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который заверил, что Киев не пойдет на такие шаги.

Впрочем, Киев и не настроен на конструктив. Он настроен на геополитическое самоубийство, но не скоротечное, а растянутое на годы. Вот потому украинская сторона и берет ходы назад, пытаясь сорвать переговоры. Пока их заокеанские хозяева жестко не усадят эту банду за стол переговоров, так и дальше будет, — отметил собеседник агентства.

Константинов добавил, что в настоящее время активно ведутся переговоры по урегулированию украинского конфликта. Именно поэтому сложно определить, где присутствуют информационные вбросы, а где отражается реальная переговорная позиция.

Ранее Владимир Константинов говорил, что включение Крыма в состав Украины во время распада Советского Союза стало следствием политико-правового недоразумения. Он отметил, что полуостров никогда не принадлежал Украине ни с юридической, ни с ментальной точки зрения.

До этого Константинов заявлял, что отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок, мотивированный положениями Конституции, выглядит неубедительно. По мнению крымского политика, украинский лидер использует основной закон страны в личных интересах для удержания власти любыми способами.

Крым
Владимир Константинов
Андрей Ермак
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине
«Спасать уже некого»: лагерь у подножия пика Победы сворачивают
Лавров отреагировал на слова Макрона, сравнившего Россию с людоедом
Лавров раскрыл, кто мешает переговорам по Украине
Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список
Лавров объяснил, на срыв каких планов надеется Россия
Появились первые кадры из Центрального детского магазина после взрыва
Гороскоп на неделю с 25 августа: что ждет каждый знак зодиака?
ВСУ превратили подземные школы в свои бункеры
Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке
На Солнце произошла мощная вспышка
Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США
Стала известна причина взрыва в ЦДМ
Добычей российской ПВО стали три HIMARS
Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»
В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс
Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III
Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Лубянке
ВСУ в Днепропетровской области не сдержали прорыв ВС России
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.