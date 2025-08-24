Отказ Украины идти на территориальные уступки представляет собой геополитическое самоубийство, заявил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов. Именно так он отреагировал на слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который заверил, что Киев не пойдет на такие шаги.

Впрочем, Киев и не настроен на конструктив. Он настроен на геополитическое самоубийство, но не скоротечное, а растянутое на годы. Вот потому украинская сторона и берет ходы назад, пытаясь сорвать переговоры. Пока их заокеанские хозяева жестко не усадят эту банду за стол переговоров, так и дальше будет, — отметил собеседник агентства.

Константинов добавил, что в настоящее время активно ведутся переговоры по урегулированию украинского конфликта. Именно поэтому сложно определить, где присутствуют информационные вбросы, а где отражается реальная переговорная позиция.

Ранее Владимир Константинов говорил, что включение Крыма в состав Украины во время распада Советского Союза стало следствием политико-правового недоразумения. Он отметил, что полуостров никогда не принадлежал Украине ни с юридической, ни с ментальной точки зрения.

До этого Константинов заявлял, что отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок, мотивированный положениями Конституции, выглядит неубедительно. По мнению крымского политика, украинский лидер использует основной закон страны в личных интересах для удержания власти любыми способами.