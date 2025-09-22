Сийярто предположил, как окончание СВО отразится на России и НАТО Сийярто заявил, что окончание СВО сведет к нулю риск эскалации между НАТО и РФ

Пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией, такое мнение на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.

Если будет мир, если <…> [конфликт на Украине] закончится, то мы сможем свести риск эскалации [между РФ и НАТО] к нулю. Но пока <…> [конфликт] продолжается, я боюсь, что будут происходить события, сопровождающиеся риском эскалации, и это действительно плохая новость, — сказал Сийярто.

Ранее венгерский министр заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Будапешт продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру.

До этого Сийярто заявил, что с радостью принял российский орден Дружбы. По словам дипломата, он гордится своим вкладом в развитие крепких отношений между Москвой и Будапештом.