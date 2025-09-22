«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 17:48

Сийярто предположил, как окончание СВО отразится на России и НАТО

Сийярто заявил, что окончание СВО сведет к нулю риск эскалации между НАТО и РФ

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией, такое мнение на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.

Если будет мир, если <…> [конфликт на Украине] закончится, то мы сможем свести риск эскалации [между РФ и НАТО] к нулю. Но пока <…> [конфликт] продолжается, я боюсь, что будут происходить события, сопровождающиеся риском эскалации, и это действительно плохая новость, — сказал Сийярто.

Ранее венгерский министр заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Будапешт продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру.

До этого Сийярто заявил, что с радостью принял российский орден Дружбы. По словам дипломата, он гордится своим вкладом в развитие крепких отношений между Москвой и Будапештом.

Украина
СВО
переговоры
НАТО
Россия
Венгрия
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза
Октоберфест-2025: наряды, угощения и количество пива на баварском празднике
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.