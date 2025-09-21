«Интервидение-2025»
21 сентября 2025

Глава МИД Венгрии раскрыл, какую награду от России принял с гордостью

Сийярто назвал российский орден Дружбы поводом своей гордости

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире радиостанции Ultrahang, что с радостью принял российский орден Дружбы и гордится своим вкладом в развитие крепких отношений между Россией и Венгрией. По словам главы ведомства, благодаря выстроенным отношениям между странами обеспечивается уверенность в надежном энергоснабжении государства в условиях энергетических кризисов.

Я получил эту награду в конце 2021 года, и, честно говоря, я принял ее с радостью. <…> Я горжусь тем, что сыграл роль в создании цивилизованной, нормальной, взаимоуважительной и взаимовыгодной системы отношений между Венгрией и Россией, — сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что европейские страны не смогут гарантировать собственную безопасность и сохранять конкурентоспособность без сотрудничества с Россией. Он отметил, что экономика ЕС сильно зависит от российских природных ресурсов. По мнению министра, нынешняя экономическая модель была разрушена действиями Брюсселя, и европейские политики до сих пор не нашли ей действенной альтернативы.

Кроме того, глава МИД Венгрии отметил, что Западу не удалось «поставить Россию на колени», несмотря на все усилия европейских провоенных сил. По его словам, проводимая западными лидерами политика является ошибочной, так как они не предприняли действий для урегулирования кризиса на Украине.

