01 сентября 2025 в 07:06

В МИД Венгрии сделали неприятное для ЕС заявление о стратегии по Украине

Сийярто: европейским лидерам не удалось поставить Россию на колени

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Западу не удалось «поставить Россию на колени» вопреки всем усилиям европейского «провоенного мейнстрима», заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, политика, проводимая западными лидерами, является ошибочной. В частности, они не приложили усилий для разрешения кризисной ситуации на Украине, конфликт лишь глобализировался, отметил министр.

Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом, — подчеркнул Сийярто.

До этого Венгрия решительно выступила против новых европейских санкций в отношении российских энергетических компаний. По словам главы внешнеполитического ведомства, Будапешт не согласен с ограничениями, которые могут ударить по энергетической безопасности страны.

Ранее издание Politico обратило внимание, что Европейский союз столкнулся с возможным вето со стороны Венгрии на проведение военных учений на Украине. Для реализации таких программ требуется единогласное решение всех 27 стран-участниц.

Петер Сийярто
Россия
Запад
Украина
