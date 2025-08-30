Венгрия выражает категорическое несогласие с введением новых санкций Европейского союза против российских энергетических компаний, сообщает телеканал M1 со ссылкой на брифинг министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто. По итогам неформальной встречи с коллегами из стран ЕС в Копенгагене он сказал, что Будапешт не допустит новых ограничений против таких предприятий.

Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в ее энергоснабжении, — сказал дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения дополнительных санкций против России. По его словам, это произойдет, если не состоится трехсторонняя встреча с участием российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Французский лидер подчеркнул, что давление на Россию будет усиливаться не только со стороны Европейского союза, но и при активном участии Соединенных Штатов.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя возможное ужесточение санкций, заявил, что такая политика Запада оказывает разрушительное воздействие на его собственную экономику. По его мнению, именно эти ограничения способствовали началу конфликта на Украине. Аксаков отметил, что санкции затрагивают интересы не только России, но и других стран, которые действуют в интересах своих граждан.