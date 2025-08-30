Макрон пригрозил России санкциями в случае одного «непослушания» Макрон: Франция введет санкции, если встреча Путина и Зеленского не состоится

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России, если не состоится трехсторонняя встреча с участием российского лидера Владимира Путина, хозяина Белого дома Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского. Политик обозначил свою позицию на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Я надеюсь, что трехсторонняя встреча состоится. Если на следующей неделе мы увидим, что <...> это снова не произошло, мы будем очень четко выступать за введение первичных и вторичных санкций, которые будут оказывать большее давление на Россию, — указал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что давление на Россию будет усиливаться не только со стороны Евросоюза. Он уверен, что в этом процессе активно поучаствуют Соединенные Штаты.

Макрон также добавил, что в ближайшие выходные проведет консультации с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Трампом. Стороны будут обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что президент Франции периодически переходит грань разумного и приличного, озвучивая критику по отношению к Москве. Таким образом она отреагировала на слова политика, назвавшего Россию «хищником». По мнению дипломата, этим Макрон оскорбил не только страну, но также ее народ.