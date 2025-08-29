День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 15:13

«Идиотские решения»: в ГД высказались об усилении санкций ЕС против России

Депутат Аксаков: санкционная политика Запада разрушительна для его экономики

Анатолий Аксаков Анатолий Аксаков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Санкционная политика Запада разрушительна для его экономики и способствовала началу конфликта на Украине, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя вероятное ужесточение рестрикций против России. По его словам, ограничения затрагивают интересы как РФ, так и других стран, которые действуют на благо своих граждан.

Жизнь показала, что мы точно преодолеем все санкции. Такая политика создает проблемы не только нам, но и затрагивает влиятельные государства, такие как Китай, Индия, арабские страны и Турция. Они смотрят на все эти меры критично и действуют в интересах своих граждан. И будут это делать, несмотря на идиотские решения Запада. Жизнь покажет, что такая политика была абсолютно неправильной, глупой, разрушительной для экономик западных стран и способствовала разворачиванию боевых действий на Украине, — сказал Аксаков.

Ранее появилась информация, что страны Евросоюза обсуждают ужесточение мер в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России. Рассмотрение новых рестрикций запланировано на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Копенгагене.

Запад
санкции
Россия
Евросоюз
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских водителей предупредили о серьезных изменениях с 1 сентября
Дочь бывшего сенатора от ХМАО живет в палатке под Парижем
Эпидемиолог оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья
В Южной Корее роботы заняли место внуков
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.