Санкционная политика Запада разрушительна для его экономики и способствовала началу конфликта на Украине, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя вероятное ужесточение рестрикций против России. По его словам, ограничения затрагивают интересы как РФ, так и других стран, которые действуют на благо своих граждан.

Жизнь показала, что мы точно преодолеем все санкции. Такая политика создает проблемы не только нам, но и затрагивает влиятельные государства, такие как Китай, Индия, арабские страны и Турция. Они смотрят на все эти меры критично и действуют в интересах своих граждан. И будут это делать, несмотря на идиотские решения Запада. Жизнь покажет, что такая политика была абсолютно неправильной, глупой, разрушительной для экономик западных стран и способствовала разворачиванию боевых действий на Украине, — сказал Аксаков.

Ранее появилась информация, что страны Евросоюза обсуждают ужесточение мер в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России. Рассмотрение новых рестрикций запланировано на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Копенгагене.