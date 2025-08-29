В Евросоюзе задумались об ужесточении антироссийских санкций

Страны Европейского союза обсуждают ужесточение мер в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренние документы. Согласно информации издания, рассмотрение новых антироссийских мер запланировано на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится на этой неделе в Копенгагене.

В частности, представители европейских стран планируют ввести ограничения против так называемого «теневого флота» России, который, по утверждению Запада, используется для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Министры также рассмотрят возможность расширения санкций против предполагаемых участников «экосистемы теневого флота», включая операторов, трейдеров, нефтеперерабатывающие заводы, порты и судоходные компании.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала страны ЕС принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта, то есть против тех стран, которые продолжают торговлю с Россией. По ее словам, ограничения должны быть введены по аналогии с пошлинами США для российских партнеров.