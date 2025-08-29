В Евросоюзе призвали ввести новый тип санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала страны ЕС принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта, то есть против тех стран, которые продолжают торговлю с Россией. По ее словам, ограничения должны быть введены по аналогии с пошлинами США для российских партнеров, передает ТАСС.

Мы работаем над новым пакетом санкций, есть ряд возможностей на столе. Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции — такие, как уже ввели США, — отметила Каллас.

Ранее сообщалось, что Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление со стороны администрации США. Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастят импорт российской нефти на 10–20% по сравнению с августом, что составит дополнительно 150–300 тысяч баррелей в сутки.

До этого США официально разрешили ввоз определенных категорий алмазов российского происхождения до 1 сентября 2026 года. Соответствующая лицензия была опубликована на официальном сайте ведомства после проведения необходимых административных процедур.