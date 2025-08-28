День знаний — 2025
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США

Reuters: Индия увеличит закупки российской нефти на 10–20% вопреки давлению США

Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление со стороны администрации США, сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастят импорт российской нефти на 10–20% по сравнению с августом, что составит дополнительно 150–300 тысяч баррелей в сутки.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10–20% по сравнению с августовскими уровнями, или на 150–300 тысяч баррелей в сутки, — говорится в материале.

В первые три недели августа Индия уже импортировала 1,5 млн баррелей ежедневно, сохранив показатели июля. Как отмечают источники агентства, российская нефть продолжает оставаться ключевым компонентом в энергетических закупках Нью-Дели. Страна продолжает получать выгоду от поставок российских углеводородов по конкурентным ценам, несмотря на санкционное давление и ценовые ограничения Евросоюза. В настоящее время Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, что делает ее крупнейшим покупателем российских энергоресурсов.

Ранее старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро заявил, что Индия может получить снижение пошлин на 25% в том случае, если откажется от приобретения российской нефти. Однако Нью-Дели не проявляет своей готовности в этом вопросе, что весьма озадачивает, признался он.

Индия
закупки
нефть
Россия
США
санкции
