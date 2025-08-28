День знаний — 2025
28 августа 2025 в 09:54

«Они не сдаются»: позиция Индии по российской нефти поразила США

Советник Трампа Наварро удивился позиции Индии по закупках российской нефти

Индия может получить снижение пошлин на 25% в том случае, если откажется от приобретения российской нефти, заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро. Однако Нью-Дели не проявляет своей готовности в этом вопросе, что весьма озадачивает, признался он.

Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% (на пошлины. — NEWS.ru.), если прекратит покупать российскую нефть. <…> Но они не хотят этого. Они не сдаются. <...> Я в недоумении, — подчеркнул американский политик.

Он назвал премьер-министра Индии Нарендра Моди великим лидером, а саму страну — государством зрелой демократии, во главе которого «стоят умные люди». При этом позиция Нью-Дели касательно нефти из РФ поражает, добавил Наварро. В то же время он выразил надежду на то, что прекращение закупок нефти из России получится добиться не только от Индии, но и от Китая.

Ранее Наварро назвал украинский конфликт «войной Моди». В частности, советник Трампа упрекнул Нью-Дели в том, что Индия продолжает покупать российскую нефть. По мнению политика, от действий индийских властей проигрывают «все в Америке», включая предприятия и потребителей.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в свою очередь заявил, что Индия озадачена позицией Вашингтона, который критикует Нью-Дели за покупку российской нефти. Он отметил, что прежде США сами призывали к этому для стабилизации мировых энергетических рынков.

