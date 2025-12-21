«Мы вежливые люди»: Ушаков о новогоднем поздравлении Путина для Трампа Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством

Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Других подробностей он не привел, пишет ТАСС.

Мы, как вежливые люди, направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом, — отметил Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график президента РФ Владимира Путина на последние недели этого года пока не предполагает телефонного разговора с Трампом. При необходимости телефонный разговор может быть быстро организован, отметил он.

Трамп до этого заявил о необходимости быстрых решений со стороны Украины в мирном процессе. Глава Белого дома объяснил свою позицию опасениями, что Москва якобы может пересмотреть свои условия. Он также подтвердил, что стороны приближаются к определенному пониманию, однако подчеркнул фактор времени как критически важный.

Путин между тем заявил, что Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Глава государства назвал намерения американского лидера искренними.