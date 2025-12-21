Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 16:21

«Мы вежливые люди»: Ушаков о новогоднем поздравлении Путина для Трампа

Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Других подробностей он не привел, пишет ТАСС.

Мы, как вежливые люди, направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом, — отметил Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график президента РФ Владимира Путина на последние недели этого года пока не предполагает телефонного разговора с Трампом. При необходимости телефонный разговор может быть быстро организован, отметил он.

Трамп до этого заявил о необходимости быстрых решений со стороны Украины в мирном процессе. Глава Белого дома объяснил свою позицию опасениями, что Москва якобы может пересмотреть свои условия. Он также подтвердил, что стороны приближаются к определенному пониманию, однако подчеркнул фактор времени как критически важный.

Путин между тем заявил, что Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Глава государства назвал намерения американского лидера искренними.

Юрий Ушаков
Дональд Трамп
поздравления
Новый год
Рождество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко раскритиковал членов ЕАЭС за нерасторопность
Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына
Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами
В Германии увидели «страшную жажду» Киева к национализму
«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области
Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы
Уход возлюбленного, алкоголь, болезнь: как живет певица Татьяна Овсиенко
«Мы искренне заинтересованы»: Путин обозначил путь развития России
На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца
Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС
В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона
Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря
Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле
Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«С удовольствием»: Путин дал оценку выступлению Лукашенко на ВНС
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС
«Вопросов нет»: Путин рассказал Лукашенко о встрече с Мишустиным
Уничтожение замаскированного танка ВСУ в зоне СВО попало на видео
В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.