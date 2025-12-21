Политолог ответил, стоит ли Зеленскому ждать смены власти в Конгрессе США

К выборам в Конгресс США в 2026 году мирные условия для Украины, скорее всего, ухудшатся, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, к этому времени украинская государственность и экономика окажутся в плачевном состоянии, а президенту страны Владимиру Зеленскому стоит принять мирный план американского лидера Дональда Трампа.

Хоть и сохраняется определенное «ястребиное» лобби среди представителей американского и европейского разведсообществ, все-таки возможностей сейчас помочь Киеву у них не так много, и эти возможности ограниченны. Поэтому здесь хорошего сценария для Зеленского не прослеживается. По-хорошему, ему нужно принимать уже сейчас все пункты плана Трампа и надеяться на то, что Россия с ними согласится. Но он, как мы видим, все равно затягивает переговорный процесс. Это означает тот факт, что Россия будет и дальше продвигаться на поле боя, и в конечном счете итоговый мирный план, который Киеву придется рано или поздно подписать, будет гораздо хуже того, что предлагается сейчас, того, что есть на столе сейчас, ― объяснил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что последняя надежда Зеленского и представителей украинского лобби ― это возможная победа Демократической партии на выборах в конгресс в 2026 году. В таком случае через 13 месяцев, когда конгресс начнет работу в новом составе, Украина, вероятно, получит какую-либо финансовую и военную помощь, добавил он. При этом собеседник подчеркнул, что за это время ситуация на поле боя, скорее всего, кардинально поменяется не в пользу ВСУ.

Нужно понимать, что за эти 13 месяцев столько воды утечет и какая будет ситуация на поле боя на Украине. Это вопрос. Понятно и очевидно, что, скорее всего, она будет очень сильно развиваться не в пользу нынешней власти в Киеве, поэтому у них, конечно, этих 13 месяцев нет. Но просто ни на что другое им надеяться не приходится. Сейчас уже мы видим, что дыра в украинском бюджете порядка 70 млрд долларов на следующий год. Но даже то, что будет в ближайшее время выделять Европа, не поможет Украине полностью компенсировать все свои расходы, ― резюмировал Дудаков.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Зеленский может в скором времени принять условия мирного соглашения, которые выдвигает Россия, в надежде переждать, когда Трамп покинет свой пост. По его словам, на скорое урегулирование кризиса указывает ускорение «челночной дипломатии».