Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России Глава МИД Индии заявил о непоследовательности позиции США по закупкам нефти у РФ

Индия озадачена позицией Вашингтона, который критикует Нью-Дели за покупку российской нефти, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он отметил, что прежде США сами призывали к этому для стабилизации мировых энергетических рынков. Запись трансляции доступна на Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Мы являемся страной, о которой американцы в последние несколько лет говорили, что мы должны сделать все возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. <...> Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели, — отметил он, отвечая на слова старшего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро.

Министр напомнил, что Индия не является крупнейшим импортером российских энергоресурсов, уступая Китаю и европейским странам. Он также подчеркнул, что Нью-Дели наращивает закупки нефти и у Соединенных Штатов.

Джайшанкар прокомментировал недавнее заявление советника хозяина Белого дома Питера Наварро. Американский политик считает, что индийские закупки российской нефти «подпитывают конфликт на Украине».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял в Москве министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. В переговорах также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров и чрезвычайный и полномочный посол Индии в Москве Винай Кумар.