Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:40

Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России

Глава МИД Индии заявил о непоследовательности позиции США по закупкам нефти у РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия озадачена позицией Вашингтона, который критикует Нью-Дели за покупку российской нефти, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он отметил, что прежде США сами призывали к этому для стабилизации мировых энергетических рынков. Запись трансляции доступна на Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Мы являемся страной, о которой американцы в последние несколько лет говорили, что мы должны сделать все возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. <...> Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели, — отметил он, отвечая на слова старшего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро.

Министр напомнил, что Индия не является крупнейшим импортером российских энергоресурсов, уступая Китаю и европейским странам. Он также подчеркнул, что Нью-Дели наращивает закупки нефти и у Соединенных Штатов.

Джайшанкар прокомментировал недавнее заявление советника хозяина Белого дома Питера Наварро. Американский политик считает, что индийские закупки российской нефти «подпитывают конфликт на Украине».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял в Москве министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. В переговорах также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров и чрезвычайный и полномочный посол Индии в Москве Винай Кумар.

Индия
Россия
США
закупки
нефть
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Двое погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.