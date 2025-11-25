День матери
25 ноября 2025 в 00:55

Белый дом раскрыл планы по встрече Трампа и Зеленского

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, объявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. При этом изменения в позиции Вашингтона вполне возможны.

На данный момент планов нет <…> все может быстро измениться, отметила она.

Ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что при администрации Трампа Вашингтон больше не может рассматриваться в качестве союзника Европейского союза. Такую оценку спровоцировал недавно обнародованный 28-пунктный план мира для Украины. Бывший чиновник указал, что действия американской стороны демонстрируют полное пренебрежение к европейским партнерам.

До этого Трамп отметил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на мирный план Трампа только после получения официальной информации через официальные каналы. Дипломат подчеркнула, что комментировать противоречивые утечки преждевременно.

США
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Белый дом раскрыл планы по встрече Трампа и Зеленского
