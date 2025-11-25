День матери
25 ноября 2025 в 00:21

Безруков подал иск из-за продажи масок с его лицом

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический суд Москвы с иском к предпринимательнице, которая без разрешения торговала масками с его изображением, передает РИА Новости. Он требует не только запретить продажи, но и взыскать компенсацию за причиненный моральный вред.

По данным судебных документов, ответчиком по делу значится индивидуальный предприниматель Кристина Соболевская. Именно она, по информации судебных органов, разместила на крупных маркетплейсах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски, использующие портрет артиста.

В пресс-службе суда подчеркнули, что Безруков требует запретить дальнейшее использование его изображения, имени и фамилии в интернете. Основанием для иска послужило то, что Соболевская не получала согласия актера на коммерческое использование его личных данных, а это является прямым нарушением его прав.

Суду предстоит решить, была ли нарушена неприкосновенность частной жизни артиста. Размер финансовых претензий Безрукова к предпринимательнице остается неизвестным. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Безрукова «отменяют» из-за шутки об акценте узбеков. Артист столкнулся с волной хейта в социальных сетях, после того как рассказал на пресс-конференции о встрече с поклонниками в Ташкенте.

