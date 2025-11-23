Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 12:20

Безрукова «отменяют» из-за истории про узбека

Безруков столкнулся с хейтом в соцсетях из-за истории с поклонником из Ташкента

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актера Сергея Безрукова «отменяют» из-за шутки про акцент узбеков, сообщил Telegram-канал Readovka. Артист встретился с волной хейта в социальных сетях после того, как рассказал на пресс-конференции о встрече с поклонниками в Ташкенте.

Артист в красках рассказал, как четыре года назад в Ташкенте один из поклонников узнал его по роли в фильме «Бригада», но смог сказать только слово «Белый». Безруков изобразил его акцент, и после этого в соцсетях артиста пользователи начали писать массовые оскорбления. Подписчики из Узбекистана написали актеру, что он не дорос даже до статуса гостя в их стране. Безруков записал ответное видеообращение, где назвал происходящее провокацией.

Искренне ваш, по-прежнему любящий и уважающий узбекский народ и Узбекистан Сергей Безруков. Не обращайте внимания на провокации, — подытожил он.

Ранее стало известно, что цифровой аватар Владимира Высоцкого, представленный в музыкальном шоу «Высоцкий. Высота», был создан на основе образа Безрукова, который ранее играл поэта в кино. Главный режиссер проекта Алена Манченко подчеркнула, что аватар разрабатывался в течение двух лет без применения генеративных нейросетей, с использованием специального оборудования

