Безрукова «отменяют» из-за истории про узбека Безруков столкнулся с хейтом в соцсетях из-за истории с поклонником из Ташкента

Актера Сергея Безрукова «отменяют» из-за шутки про акцент узбеков, сообщил Telegram-канал Readovka. Артист встретился с волной хейта в социальных сетях после того, как рассказал на пресс-конференции о встрече с поклонниками в Ташкенте.

Артист в красках рассказал, как четыре года назад в Ташкенте один из поклонников узнал его по роли в фильме «Бригада», но смог сказать только слово «Белый». Безруков изобразил его акцент, и после этого в соцсетях артиста пользователи начали писать массовые оскорбления. Подписчики из Узбекистана написали актеру, что он не дорос даже до статуса гостя в их стране. Безруков записал ответное видеообращение, где назвал происходящее провокацией.

Искренне ваш, по-прежнему любящий и уважающий узбекский народ и Узбекистан Сергей Безруков. Не обращайте внимания на провокации, — подытожил он.

