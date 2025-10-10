Студент задушил проститутку в отместку за укус

Яшнабадский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор 20-летнему студенту, убившему проститутку, передает Upl.uz. В июне молодой человек вызвал в съемную квартиру девушку и между ними завязался конфликт. Проститутка укусила студента за палец.

В суде убийца рассказал, что нашел девушку по объявлению в специализированном канале, арендовал квартиру специально для встречи и пригласил ее к себе. Во время свидания ему не понравилось, что она постоянно отвлекалась на телефонные звонки, а потом начала шантажировать заказчика.

После этого начала угрожать, перешла на крик и стала шантажировать: «Сейчас же найдешь мне где угодно 5 млн сумов (33 тыс. рублей — прим. NEWS.ru). Иначе я тебя посажу», — сказал подсудимый

В попытке заставить девушку замолчать молодой человек попытался закрыть ей рот, но был укушен. Разъяренный студент задушил свою обидчицу, завернул тело в простыню и поторопился скрыться с места преступления. Он уехал домой в Сурхандарьинскую область, где и был найден полицией. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

