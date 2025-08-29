День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:36

Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой

Проститутка выкрала у клиента кроссовки Balenciaga после конфликта из-за денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина с пониженной социальной ответственностью украла у клиента кроссовки Balenciaga, сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. По данным источника, работница сферы интимных услуг была недовольна оплатой в 5 тысяч рублей.

Куртизанка схватила его кроссовки, быстро надела их вместо собственных туфель и выбежала в коридор, — сказано в материале.

Потерпевший не стал обращаться в полицию, но был выселен из гостиницы за нарушение правил проживания. В присутствии бойцов ГБР-77 Агентства Безопасности «Гвардия» он лишь посетовал, что специально купил в городе самые дорогие кроссовки и теперь придется идти за новыми.

Ранее также в Новосибирске подростки жестоко избили 16-летнего курьера. Он пытался предотвратить кражу в магазине: нападавшие, вероятно, вовлекали несовершеннолетних в преступную деятельность. Подросток получил тяжелые травмы, в том числе сотрясение мозга.

До этого в Нижнем Новгороде группа подростков вскрыла ларек с мороженым и начала раскидывать лакомство прохожим, а затем принялась танцевать на крыше строения. На кадрах видно, что среди вандалов были как молодые парни, так и девушки, их разыскивала полиция.

проститутки
Новосибирск
деньги
кроссовки
