Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой Проститутка выкрала у клиента кроссовки Balenciaga после конфликта из-за денег

Женщина с пониженной социальной ответственностью украла у клиента кроссовки Balenciaga, сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. По данным источника, работница сферы интимных услуг была недовольна оплатой в 5 тысяч рублей.

Куртизанка схватила его кроссовки, быстро надела их вместо собственных туфель и выбежала в коридор, — сказано в материале.

Потерпевший не стал обращаться в полицию, но был выселен из гостиницы за нарушение правил проживания. В присутствии бойцов ГБР-77 Агентства Безопасности «Гвардия» он лишь посетовал, что специально купил в городе самые дорогие кроссовки и теперь придется идти за новыми.

