28 августа 2025 в 17:32

В российском регионе подростки избили курьера

В Новосибирске подростки избили курьера, предотвратившего кражу в магазине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске на 16-летнего курьера напали подростки, передает Readovka.news. Как сообщается, только благодаря вмешательству взрослых нападавшие убежали.

Сообщается, что группа подростков, среди которых, возможно, были дети мигрантов, вовлекали несовершеннолетних в преступную деятельность — заставляли воровать и избивать людей. 16-летний курьер стал их жертвой после того, как попытался остановить одного из ребят, который хотел украсть шоколад в магазине.

В ответ подростки выследили парня и жестоко избили его днем возле жилого дома на виду у прохожих. В результате курьер получил тяжелые травмы, включая сотрясение мозга.

До этого в поселке Ленинске в Челябинской области местные подростки издевались над младшими школьниками и теми, у кого есть инвалидность. Одну из девочек с умственной отсталостью они буквально изнасиловали на камеру. Пытавшиеся добиться наказания для школьников родители пострадавших детей смогли довести дело до правоохранителей.

