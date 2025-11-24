День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 23:27

Один из крупнейших российских хлебокомбинатов вспыхнул в Москве

SHOT: в Москве загорелся хлебокомбинат «Черемушки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возгорание зафиксировано на территории хлебокомбината «Черемушки» в Москве, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Свидетели рассказали об открытом пламени на крыше здания и сильном задымлении на третьем этаже. Официальной информации об инциденте пока нет.

Источники канала сообщили, что на тушение одного из крупнейших предприятий отрасли в России выехали все экстренные службы. Пока данных о пострадавших нет. Позже стало известно, что на площади 105 «квадратов» горело оборудование на третьем этаже и вентиляционная шахта. Примерно в 22:19 по мск возгорание было полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с использованием беспилотников. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. На объекте возник пожар, который удалось локализовать.

До этого стало известно, на борту пассажирского самолета авиакомпании Scoot, следовавшего из Гонконга в Сингапур, произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стал перегрев внешнего аккумулятора одного из путешественников. Экипаж оперативно ликвидировал пламя, и лайнер благополучно приземлился. Инцидент произошел 22 ноября на подлете к пункту назначения.

Москва
пожары
происшествия
хлебозавод
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Безруков подал иск из-за продажи масок с его лицом
Приметы 25 ноября — Иван Милостивый: провожаем осень и закупаемся
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 ноября 2025 года
Грызня родственников Мордюковой. Из-за чего ругаются, при чем тут могила
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ за три часа
Дроны ВСУ совершили попытку удара по Севастополю
Один из крупнейших российских хлебокомбинатов вспыхнул в Москве
Розыск, мошенничество, «войны» со звездами: где сейчас Андрей Разин
Социальная пенсия в 2026-м: что это, кто их получает, на сколько повысят
Потомки французского информатора разведки СССР получили российские паспорта
Банки против маркетплейсов: кто победит в битве за скидки, что с ценами
Ограничения на полеты ввели в аэропорту на юге России
Премьер Нидерландов сделал важное заявление о плане ЕС по Украине
Стало известно, какой пункт убрали из плана США по миру на Украине
Небензя потребовал от США разъяснений по скандальному вопросу
Володин выразил соболезнования в связи с трагедией во Вьетнаме
Окружение Зеленского попросило его не лететь к Трампу
Лысогорский заявил об атаках Украины снаряженными токсинами БПЛА
Воробьев доложил об обстановке на Шатурской ГРЭС
«Трудное время»: УЕФА о смерти Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.