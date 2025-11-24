Один из крупнейших российских хлебокомбинатов вспыхнул в Москве SHOT: в Москве загорелся хлебокомбинат «Черемушки»

Возгорание зафиксировано на территории хлебокомбината «Черемушки» в Москве, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Свидетели рассказали об открытом пламени на крыше здания и сильном задымлении на третьем этаже. Официальной информации об инциденте пока нет.

Источники канала сообщили, что на тушение одного из крупнейших предприятий отрасли в России выехали все экстренные службы. Пока данных о пострадавших нет. Позже стало известно, что на площади 105 «квадратов» горело оборудование на третьем этаже и вентиляционная шахта. Примерно в 22:19 по мск возгорание было полностью ликвидировано.

