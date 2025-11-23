К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут. Ждете гостей и хотите удивить их изысканной закуской? Эти горячие бутерброды с нежным крабовым мясом и расплавленным сыром станут настоящим хитом вашего стола! Сочетание сливочного сыра, пикантных томатов и ароматных трав создает неповторимый вкус. Идеальный вариант для фуршета или быстрого ужина.

Обжарьте мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета. Смешайте 200–250 граммов крабового мяса, 100 граммов творожного сыра, зеленый лук, половину тертого твердого сыра (100 г), 2–3 ст. л. майонеза, чайную ложку итальянских трав и мелко нарезанный помидор. На ломтики хлеба (6–8 шт.) равномерно распределите начинку, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 180–200 °C 10–15 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте сразу же, украсив свежей зеленью, — эти бутерброды особенно хороши с овощным салатом или легким супом!

Ранее мы делились рецептом маринованной закуски с невероятным вкусом. Кладу эти перцы на поджаристый хлеб с творожным сыром, готовятся на раз-два.