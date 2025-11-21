Кладу эти перцы на поджаристый хлеб с творожным сыром: маринованная закуска с невероятным вкусом, а готовится на раз-два

Кладу эти перцы на поджаристый хлеб с творожным сыром: маринованная закуска с невероятным вкусом, а готовится на раз-два

Кладу эти перцы на поджаристый хлеб с творожным сыром: маринованная закуска с невероятным вкусом, а готовится на раз-два. Хотите приготовить закуску, которая поразит ваших гостей насыщенным вкусом и нежнейшей текстурой? Эти маринованные перцы с чесноком и базиликом станут настоящим украшением стола! Сочетание дымчатых ноток запеченного перца, пикантного чеснока и душистых трав создает неповторимую гармонию.

Запеките 4 красных перца на решетке в режиме гриля при 200°C до мягкости и появления подпалин. Сложите горячие перцы в пакет на 30 минут — так кожица легко снимется. Очистите перцы, сохраняя ценный сок. Для маринада смешайте 4 зубчика чеснока (нарезанных пластинками), чайную ложку базилика, чайную ложку соли, 5 грамм сахара, 7 горошин черного перца. Добавьте 80 мл оливкового масла, 20 мл бальзамического уксуса, 20 мл лимонного сока и 4 столовые ложки сока от перцев. Разделите перцы на полоски, уложите слоями в емкость, пересыпая чесноком и поливая маринадом. Настаивайте в холодильнике 6-12 часов. Подавайте с хрустящим хлебом или как гарнир к мясу!

Ранее мы делились рецептом невозможной вкусноты вместо надоевших котлет. Быстрый рулет из курицы с сырно-яичной начинкой.