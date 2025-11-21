Невозможная вкуснота вместо надоевших котлет: быстрый рулет из курицы с сырно-яичной начинкой. Ищете блюдо, которое будет одновременно быстрым, вкусным и полезным? Этот нежный куриный рулет станет идеальным решением! Он сочетает в себе диетическое мясо, питательную начинку и простоту приготовления. Отличный вариант для тех, кто следит за здоровьем, но не хочет отказываться от гастрономических радостей.

Пропустите 750 грамм куриного мяса и одну луковицу через мясорубку. Добавьте 2 столовые ложки панировочных сухарей (для диетического варианта используйте крошку из цельнозернового хлеба), соль и перец по вкусу. Тщательно вымесите фарш и охладите 20-30 минут. Для начинки натрите на мелкой терке 2 отварных яйца, 130 грамм плавленого сыра, 25 грамм сливочного масла и зубчик чеснока. Добавьте измельченную зелень и перемешайте до однородности. На пищевую пленку выложите фарш, распределите начинку по центру и сверните плотный рулет. Посыпьте 20 граммами тертого сыра для аппетитной корочки и запекайте при 200°C 20-25 минут. Подавайте охлажденным или теплым!

