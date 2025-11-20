Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:45

Рулет «Праздничный» на Новый год: обалденная закуска с пюре и беконом — такую вы точно не пробовали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рулет «Праздничный» на Новый год: обалденная закуска с пюре и беконом — такую вы точно не пробовали. Хотите удивить гостей изысканной горячей закуской? Этот рулет станет настоящей звездой вашего стола! Сочетание ароматных шампиньонов, сырокопченого бекона и нежного картофеля создает неповторимый вкус. Идеальное блюдо для торжественного случая — красиво, сытно и невероятно вкусно.

Обжарьте 400 грамм шампиньонов с 3 зубчиками чеснока до золотистого цвета, посолите по вкусу. 3 отварные картофелины разомните в пюре. На пищевую пленку выложите тонким слоем 220 грамм сырокопченого бекона, сверху распределите картофельное пюре, затем грибы и 130 грамм тертого сыра. Аккуратно сверните рулет с помощью пленки, плотно закрутив края. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до румяной корочки. Дайте рулету немного остыть, затем нарежьте на порционные кусочки. Подавайте горячим с соусом на основе сметаны с зеленью!

Ранее мы делились рецептом, с которым вам не захочется никакого покупного печенья. Готовим восточную сладость гата — быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте.

Проверено редакцией
Читайте также
Уникальный ужин из фарша: запеченный рулет — стоит один раз попробовать, и всегда будете готовить
Общество
Уникальный ужин из фарша: запеченный рулет — стоит один раз попробовать, и всегда будете готовить
Никакого покупного печенья: готовим восточную сладость гата — быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте
Общество
Никакого покупного печенья: готовим восточную сладость гата — быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
Семья и жизнь
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
К любому мясу и салату: рецепт идеального картофельного пюре
Семья и жизнь
К любому мясу и салату: рецепт идеального картофельного пюре
Новогодний салат «Неоливье» — простой, яркий и очень вкусный. Похож на знаменитого брата внешне, а на вкус понравился даже больше
Общество
Новогодний салат «Неоливье» — простой, яркий и очень вкусный. Похож на знаменитого брата внешне, а на вкус понравился даже больше
рулеты
пюре
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Известный врач раскрыл необходимую для здоровья норму ходьбы
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.