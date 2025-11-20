Рулет «Праздничный» на Новый год: обалденная закуска с пюре и беконом — такую вы точно не пробовали

Рулет «Праздничный» на Новый год: обалденная закуска с пюре и беконом — такую вы точно не пробовали. Хотите удивить гостей изысканной горячей закуской? Этот рулет станет настоящей звездой вашего стола! Сочетание ароматных шампиньонов, сырокопченого бекона и нежного картофеля создает неповторимый вкус. Идеальное блюдо для торжественного случая — красиво, сытно и невероятно вкусно.

Обжарьте 400 грамм шампиньонов с 3 зубчиками чеснока до золотистого цвета, посолите по вкусу. 3 отварные картофелины разомните в пюре. На пищевую пленку выложите тонким слоем 220 грамм сырокопченого бекона, сверху распределите картофельное пюре, затем грибы и 130 грамм тертого сыра. Аккуратно сверните рулет с помощью пленки, плотно закрутив края. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до румяной корочки. Дайте рулету немного остыть, затем нарежьте на порционные кусочки. Подавайте горячим с соусом на основе сметаны с зеленью!

