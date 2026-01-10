Быстрый рулет из одного большого коржа: пеку без мороки и заворачиваю с кремом за 15 минут

Быстрый рулет — этот десерт я готовлю, когда хочется чего-то эффектного, но без долгой возни. Один большой корж, нежный сливочный крем — все просто, быстро и всегда получается. Рулет выходит мягким, сочным и выглядит так, будто над ним трудились полдня.

Ингредиенты: яйца — 4 шт., сахар — 1 ст. л., соль — 1 щепотка, мука — 180 г, молоко — 400 мл, сливочное масло — 30 г, сливочный сыр — 400 г, сахарная пудра — 3 ст. л., сливки 33% — 200 мл, голубика — 100 г.

Приготовление: в миске соедините яйца, сахар и соль, слегка взбейте венчиком. Всыпьте муку и тщательно размешайте до гладкости. Постепенно влейте молоко, продолжая мешать, затем добавьте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте при 190°C 25–30 минут до легкого румянца. Готовый корж достаньте и полностью остудите. Для крема соедините сливочный сыр, сахарную пудру и сливки, взбейте до густой, воздушной массы. Равномерно распределите крем по коржу, и аккуратно сверните рулетом. При желании подровняйте края.

