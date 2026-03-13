Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:00

Беру лаваш, халву и орехи — и через 5 минут на столе вкуснятина к чаю! Соседи думают, что пеку бисквит

Фото: D-NEWS.ru
Беру тонкий лаваш, халву и грецкие орехи — и готовлю десерт на скорую руку, аромат от которого разносится по всему дому. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или неожиданных гостей.

Его необычность в том, что привычный лаваш превращается в хрустящую слоистую основу, а сладкая халва в сочетании с орехами создает начинку, напоминающую восточные сладости.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие рулетики с золотистой корочкой, внутри которых тает нежная, рассыпчатая халва, дополненная ароматными кусочками орехов. Десерт готовится за считаные минуты, а съедается еще быстрее — ни крошки не остается.

Для приготовления вам понадобится: два тонких лаваша, 150 граммов халвы, 50 граммов грецких орехов, одно яйцо, две столовые ложки сахара, немного растительного масла для жарки. Халву разомните вилкой, орехи порубите ножом и смешайте с халвой.

Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники. На каждый кусочек выложите начинку и заверните конвертиком или рулетиком. Яйцо взбейте с сахаром. Обмакните каждый рулетик в яичную смесь. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

