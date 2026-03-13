Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В пост пеку этот шоколадный пирог с водой вместо молока — получается сочнее и ароматнее обычного, на вкус 10 из 10

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или любого другого дня, когда хочется побаловать себя шоколадной выпечкой без яиц и молока.

Его необычность в том, что простая вода становится основой для теста, а правильное сочетание ингредиентов дает такой же насыщенный вкус и воздушную текстуру, как у классического бисквита.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пористый шоколадный пирог с влажной, бархатистой мякотью и насыщенным какао-вкусом, покрытый блестящей, слегка хрустящей шоколадной глазурью. Он настолько вкусный, что никто и не догадается, что в нем нет ни яиц, ни молока.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 210 г муки, 75 г растительного масла, 240 г воды (можно заменить кофе, соком или растительным молоком), 35 г какао-порошка, 180 г сахара, 20 г ванильного сахара, 1/2 ч. л. соли, 10 г разрыхлителя; для глазури — 3 ст. л. какао, 3 ст. л. сахарной пудры, 11/2 ст. л. кукурузного крахмала, 7 ст. л. ледяной воды. Духовку разогрейте до 175 °C.

Просейте муку, какао и разрыхлитель, добавьте соль, сахар и ванильный сахар, перемешайте. Влейте воду и масло, тщательно перемешайте до однородности. Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром около 21 см и выпекайте 45–50 минут. Для глазури просейте какао, пудру и крахмал, постепенно добавьте ледяную воду, перемешивая до однородности. Полейте остывший пирог.

